Российские дипломаты процитировали Путина на предложение Эстонии ввести санкции

Эстонии следует избавиться от страхов прошлого, чтобы начать честный диалог и не видеть врага, там, где его нет. Об этом говорится в заявлении посольства России в Таллинне в ответ на обращение парламента республики к ЕС ввести новые санкции.

Дипмиссия напомнила заявление президента Владимира Путина на онлайн-форуме «Давосская повестка дня 2021». Тогда российский лидер заявил, что для выстраивания отношений между странами нужен диалог, построенный на доверии.

«Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков», — привело цитату Путина РИА «Новости».

В посольстве отметили, что ждали от нового кабмина Эстонии шагов по восстановлению контактов, чтобы приступить к решению проблем, которые давно накопились. Но этого так и не произошло.

«В первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии „оснований“ для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы», — отметили в посольстве.

Эти заявления тут же подхватили депутаты. В результате это только сильнее усугубило атмосферу в российско-эстонских отношениях. Перспективу развития сотрудничества заменили очередным образом внешнего врага.

Накануне депутаты парламента Эстонии выпустили официальное обращение к руководству Евросоюза с предложением ввести новые санкции против России. Новые ограничения должны заставить Москву отказаться от внешней агрессивной политики и выполнять международные обязательства.