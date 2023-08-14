Мир 14 августа 2023, 08:19 Российские дипломаты прибыли в аэропорт Кишинева после решения Молдавии урезать штат в посольстве РИА «Новости»: Покидающие Молдавию дипломаты России прибыли в аэропорт Кишинева Pxhere

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Утром 14 августа 45 сотрудников посольства РФ приехали в аэропорт Кишинева, чтобы вернуться на родину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Они улетят на спецборте Ту-214, поскольку молдавское небо закрыто для российских рейсов с февраля 2022 года. Министерство иностранных дел Молдавии заявило в конце июля, что решило уменьшить число российских дипломатов. Причиной этому стали якобы шпионские действия РФ в этой стране.

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Такой вывод молдавские власти сделали после того, как нашли на крыше посольства в Кишиневе 28 спутниковых тарелок и антенн. Это больше, чем, например у диппредставительства РФ в Бельгии. После этого стало известно, что российское посольство в Молдавии приостановит прием в консульском отделе.

Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после того, как к власти в республике пришла президент Майи Санду. Она взяла проевропейский курс развития страны.