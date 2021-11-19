Российские дипломаты попросили прекратить преследовать диаспору в США

Послы из России в Вашингтоне выступили с требованием о прекращении преследования в США представителей российской диаспоры. Их заявление передало РИА «Новости».

«Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры», — подчеркнули дипломаты.

Причиной для такой активности стало расследование ФБР, после которого Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) решил приостановить работу. Дипломаты расценили действие агентов как недружественное.

Сотрудники посольства отметили, что на представителей русской общины уже несколько лет давят американские власти. Они возмутились враждебной настроенностью Штатов под предлогом подозрения в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов и рассказали о допросах и обысках россиян, которые часто проходили в неэтичной форме.

«Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер», — добавили дипломаты.

По их словам, представители КСОРС трудятся исключительно для налаживания отношений между россиянами и американцами, стараясь нормализовать двусторонние связи.

Ранее от КСОРС стало известно об обысках порядка около 300 представителей объединения.