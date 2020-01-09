Российские дипломаты объяснили причину «переворота» в Абхазии

По словам инсайдера, спусковым крючком стало судебное разбирательство по кассационной жалобе бывшего кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Дипломат напомнил, что несколько судебных заседаний закончилось с нулевым результатом. Таким образом, история затягивается и у оппозиции заканчивается терпение. Именно это, по мнению источника, и стало причиной сегодняшних протестов.

«И сегодня было очередное заседание — видимо, у оппозиции просто заканчивается терпение», — предположил собеседник издания.