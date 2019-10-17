Российские дипломаты объяснили машины ДПС в кортеже Путина в Абу-Даби

В посольстве РФ в Абу-Даби объяснили, почему на сопровождающих президента Владимира Путина в ОАЭ машинах появилась надпись «ДПС». Все дело в гостеприимстве принимающей стороны.

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — рассказал РИА «Новости» представитель дипмиссии.

Диппредставитель отметил, что эмиратская сторона не советовалась с российским посольством по поводу надписей на автомобилях. При этом делегации из России другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные машины дорожной полиции. На них нет никаких надписей.

Кортеж Путина в Абу-Даби сопроводили машины с надписью ДПС. Видео Подробнее

Российский лидер 15 октября приехал на официальную встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном на автомобиле Aurus. При подъезде ко дворцу кортеж Путина сопровождали несколько Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами, на их капотах можно было заметить надпись «ДПС».

Автомобиль президента РФ прибыл к главному входу в сопровождении кавалерийского эскорта. Также над дворцом пролетели истребители, которые раскрасили небо в цвета флага России. После этого пушки, расположенные недалеко от резиденции принца, произвели 21 залп.