Российские дипломаты объяснили феномен Греты Тунберг

В докладе говорится «о полном провале» западных элит в сфере устойчивого развития, которые ничего не делали на протяжении всего «однополярного момента». Именно из-за этого школьница обрела неслыханную популярность.

Авторы материала также говорят об очередной востребованности России, на этот раз «уже и в сфере устойчивого развития», отметила «Газета.ru».

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Кроме того, авторы исследования предрекли кризис занятости в мире. По их мнению, около 75 миллионов рабочих мест могут исчезнуть из‑за «четвертой технологической революции, предвестниками которой являются роботизация и искусственный интеллект». От эффективного разрешения этой сложности напрямую зависит устойчивость политических систем, говорится в докладе.

В конце сентября 16-летняя Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. На этой встрече она обвинила мировых лидеров в бездействии и пустословии, а потом потребовала соблюдать Парижское соглашение по климату. Юная активистка ради экологии отказалась от перелета из Швеции в США, вместо этого она воспользовалась яхтой. Путешествие обошлось в 40 тысяч евро.

Выступление Тунберг вызвало большой общественный резонанс, многие положительно его оценили. А вот президент России Владимир Путин раскритиковал выступление подростка. Он уверен, что взрослые не должны заводить детей в крайние ситуации, а, наоборот, ограждать их от излишних эмоций, способных разрушить личность.