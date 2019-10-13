  • Российские дипломаты объяснили феномен Греты Тунберг

    13 октября 2019, 14:32

    Алена Макаренко

    Популярность 16-летней школьницы и экоактивистки из Швеции Греты Тунберг говорит о глобальном кризисе в сфере устойчивого развития. Так считают считают авторы доклада «Положение дел в мире: политика, экономика, развитие» из Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщил «Интерфакс».

    В докладе говорится «о полном провале» западных элит в сфере устойчивого развития, которые ничего не делали на протяжении всего «однополярного момента». Именно из-за этого школьница обрела неслыханную популярность.

    Авторы материала также говорят об очередной востребованности России, на этот раз «уже и в сфере устойчивого развития», отметила «Газета.ru».

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    Кроме того, авторы исследования предрекли кризис занятости в мире. По их мнению, около 75 миллионов рабочих мест могут исчезнуть из‑за «четвертой технологической революции, предвестниками которой являются роботизация и искусственный интеллект». От эффективного разрешения этой сложности напрямую зависит устойчивость политических систем, говорится в докладе.

    В конце сентября 16-летняя Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. На этой встрече она обвинила мировых лидеров в бездействии и пустословии, а потом потребовала соблюдать Парижское соглашение по климату. Юная активистка ради экологии отказалась от перелета из Швеции в США, вместо этого она воспользовалась яхтой. Путешествие обошлось в 40 тысяч евро.

    Выступление Тунберг вызвало большой общественный резонанс, многие положительно его оценили. А вот президент России Владимир Путин раскритиковал выступление подростка. Он уверен, что взрослые не должны заводить детей в крайние ситуации, а, наоборот, ограждать их от излишних эмоций, способных разрушить личность.