Мир 15 апреля 2023, 13:14 Российские дипломаты дали оценку обстановке в Хартуме ТАСС сообщил, что российские дипломаты в Хартуме находятся в безопасности Википедия

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Российские дипломаты в суданском городе Хартум находятся в безопасности. Об этом ТАСС сообщили представители дипломатической миссии.

В столице Судана 15 апреля начались столкновения между силами спецназа и регулярной армии. Очевидцы сообщали, что слышали звуки работы тяжелых вооружений.

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«Ситуация в целом по Хартуму неспокойная, но российские дипломаты находятся в безопасности», — сообщили в дипмиссии.

У российской стороны пока нет данных о том, пострадал ли кто-то из граждан России.

Боевые столкновения военных, по последним данным, прошли в Мерове. Руководство спецназа заявляло, что армейские части атаковали их штаб с применением как легкого, так и тяжелого вооружения.

Армия Судана перекрыла в Хартуме дороги к дворцу президента, выставив заслоны из бронетехники. Под контроль спецназа перешли аэропорты в столице и Мерове.