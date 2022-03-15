facebook_pixel
    15 марта 2022, 10:12

    Российские десантники изъяли 10 противотанковых комплексов Javelin

    Анастасия Ектова

    Российские десантники изъяли 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

    Российские десантники изъяли 10 противотанковых комплексов Javelin

    Кроме того, ВС РФ изъяли другие образцы вооружения, которое страны Запада поставляли на Украину. В оборонном ведомстве добавили, что все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

    Кроме того, согласно последней информации, ВС РФ взяли под полный контроль территорию Херсонской области. За сутки российские военные сбили на Украине 16 воздушных целей, в частности, шесть беспилотников Bayraktar.