    09 января 2020, 12:42

    Российские депутаты подтвердили, что президент Эстонии не приняла от них крымское вино

    Дарья Бунякова

    Российские дипломаты поздравили президента Эстонии Керсти Кальюлайд с днем рождения и отправили ей цветы, шоколад и бутылку крымского вина. Глава Таллина приняла подарки, но отказалось от алкогольного напитка.
    Российские депутаты подтвердили, что президент Эстонии не приняла от них крымское вино

    «Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», — рассказали в посольстве России в Таллине РИА «Новости».

    Об отказе принять вино сообщил в Twitter сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что российские дипломаты в честь праздника подарили президенту «шоколад, цветы и бутылку крымского».

    «Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом. Помню, как-то посол одной из стран ЕС отказался от моего предложения даже пригубить крымское вино», — написал Пушков.

    Несмотря на отказ от крымского вина, в конце декабря эстонский лидер заявила, что отправила своих внуков в русский детский сад. По ее словам, дети должны знать несколько языков уже с раннего возраста.