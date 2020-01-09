Российские депутаты подтвердили, что президент Эстонии не приняла от них крымское вино

Российские дипломаты поздравили президента Эстонии Керсти Кальюлайд с днем рождения и отправили ей цветы, шоколад и бутылку крымского вина. Глава Таллина приняла подарки, но отказалось от алкогольного напитка.

«Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», — рассказали в посольстве России в Таллине РИА «Новости».

Об отказе принять вино сообщил в Twitter сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что российские дипломаты в честь праздника подарили президенту «шоколад, цветы и бутылку крымского».

«Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом. Помню, как-то посол одной из стран ЕС отказался от моего предложения даже пригубить крымское вино», — написал Пушков.

Несмотря на отказ от крымского вина, в конце декабря эстонский лидер заявила, что отправила своих внуков в русский детский сад. По ее словам, дети должны знать несколько языков уже с раннего возраста.