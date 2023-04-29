Мир 29 апреля 2023, 16:34 Российские братья-миллиардеры нашли место для семейного офиса в Лондоне Bloomberg: основатели студии Playrix братья Бухман перенесут офис Rix Capital в Лондон Соцсети

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Инвестиционная компания Rix Capital, созданная основателями студии разработки видеоигр братьями Игорем и Дмитрием Бухманами, перенесет офис в Лондон. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источника, также Rix Capital планирует увеличить общее количество сотрудников до 10 человек. В настоящее время компания, которую создали в октябре 2021 года, является одной из самых больших в мире среди семейных офисов.

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Студия россиян Playrix прославилась разработкой игр Gardenscapes и Township.

Последние пять лет Бухманы увеличивали личные инвестиции за счет полученных дивидендов от Playrix.

За последний год братья Бухманы потеряли около миллиарда долларов каждый, но сохранили свое состояние по семь миллиардов долларов. СМИ писали, что они покинули Россию после начала специальной операции на Украине.