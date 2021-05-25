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    25 мая 2021, 08:56

    Российские бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на сирийскую авиабазу Хмеймим

    Андрей Иванов

    Три российских бомбардировщика Ту-22м3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии. Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Теперь авиабаза может принимать все самолеты, которые есть на вооружении ВС России.

    Российские бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на сирийскую авиабазу Хмеймим

    «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря»», — приводит ТАСС текст сообщения Минобороны РФ.

    В ведомстве добавили, что после выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся в Россию.

    По данным Министерства обороны, на авиабазе закончили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы. Там полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. ВПП стала длиннее, поэтому теперь аэродром может принимать и обслуживать самолеты разных классов.

    Летом прошлого года Россия и Сирия договорились о расширении авиабазы Хмеймим. Российские военные получили дополнительную территорию для размещения медицинско-реабилитационного центра.