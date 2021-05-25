Российские бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на сирийскую авиабазу Хмеймим

Три российских бомбардировщика Ту-22м3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии. Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Теперь авиабаза может принимать все самолеты, которые есть на вооружении ВС России.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря»», — приводит ТАСС текст сообщения Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что после выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся в Россию.

По данным Министерства обороны, на авиабазе закончили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы. Там полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. ВПП стала длиннее, поэтому теперь аэродром может принимать и обслуживать самолеты разных классов.

Летом прошлого года Россия и Сирия договорились о расширении авиабазы Хмеймим. Российские военные получили дополнительную территорию для размещения медицинско-реабилитационного центра.