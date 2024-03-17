17 марта 2024, 15:43
Российские боксеры проголосовали на выборах президента России в Сербии
Сборная России по боксу проголосовала на выборах президента РФ в Сербии
Мужская и женская сборные России по боксу проголосовали на выборах президента в Сербии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Голосование проходит в районе Нови-Белград в школе при посольстве России. После открытия участка рядом со зданием начала расти большая очередь из желающих проголосовать, многие взяли с собой детей. Перед входом установили металлодетектор.
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Сборная России по боксу сейчас участвует в международном турнире в Сербии. Сегодня спортсмены прибыли к участку, чтобы отдать свой гражданский долг.
«Нам приятно проголосовать на выборах здесь, мы патриоты своей страны», — рассказал тренер мужской национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов.
Глава российского дипломатического представительства Александр Боцан-Харченко уточнил, что за первые часы на участке проголосовали свыше тысячи человек.
Ранее посольства России рассказали о высокой явке на выборы в зарубежных странах.
Сербия
Выборы президента — 2024
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