Мир 23 февраля 2024, 02:46 Российские бойцы уничтожили под Авдеевкой редкую бронемашину США, тайно переданную ВСУ Forbes: ВСУ под Авдеевкой потеряли редкую инженерную машину из США РИА «Новости»

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Редкую инженерную бронемашину на базе Abrams, тайно переданную американцами ВСУ, уничтожили под Авдеевкой. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на видео из Сети.

«У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой», — сообщил Экс.

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Журналист назвал потерю «особенно болезненной» для ВСУ. Экс сослался на видео с российского беспилотника, на котором видно, что украинский экипаж покидает бронемашину, после чего в нее прилетает боеприпас. Техника была сильно повреждена или даже уничтожена, сообщил обозреватель.

На Украину доставили десятки американских бронетранспортеров М113, предназначенных для эвакуации раненых. Ожидается прибытие нескольких сотен подобных машин на гусеничном ходу, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.