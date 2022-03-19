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    19 марта 2022, 21:27

    Российские бойцы прорвали оборону батальона «Айдар» у реки Кашлагач

    Дарья Бунякова

    Российские военные прорвали оборону батальона «Айдар»* и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Российские бойцы прорвали оборону батальона «Айдар» у реки Кашлагач

    «Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона „Айдар“* и продвинувшись на пять километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка», — сказал Конашенков во время брифинга.

    Он уточнил, что российские бойцы уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. Сейчас они продолжают вести бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады ВСУ.

    «Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника», — отметил генерал-майор.

    Канашенков добавил, что войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска. Они уничтожают разрозненные группы националистов, оставивших Рубежное.

    * Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.