Российские военные прорвали оборону батальона «Айдар»* и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона „Айдар“* и продвинувшись на пять километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка», — сказал Конашенков во время брифинга.

Он уточнил, что российские бойцы уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. Сейчас они продолжают вести бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника», — отметил генерал-майор.

Канашенков добавил, что войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска. Они уничтожают разрозненные группы националистов, оставивших Рубежное.

* Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.