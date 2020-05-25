Российские близнецы оценили ситуацию в США во время пандемии

«По поводу режима самоизоляции и контроля за выходом на улицу. Мы видели много роликов из России, также нам многие родственники и друзья рассказывали, как это происходит в России: достаточно жестко и четко все это регулировали. На улицах были патрули. Как это происходит здесь? Абсолютно это не контролируется. Люди спокойно выходили. Сейчас, когда мы выбираемся в парк, то замечаем, что периодически люди уже не надевают маски. Но в магазин тебя ни при каких условиях не пустят без маски», — пояснили братья.

Они уточнили, что сотрудников полиции много лишь на местных пляжах. Там нельзя сидеть, лежать и загорать, однако можно купаться, бегать и выгуливать собак. По словам собеседников издания, люди предпочитают отдыхать в городских парках.