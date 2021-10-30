Российские беспилотники Zalа начали запускать в Латинской Америке

Российские беспилотники компании Zala Aero начали использовать в Латинской Америке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя латиноамериканской компании UAV Latam.

«В настоящее время UAV Latam располагает четырьмя комплексами Zala Aero. Они уже применяются, в частности, при оказании услуг топливно-энергетическому комплексу и аграрной промышленности», — заявил собеседник агентства на международной выставке вооружений SITDEF 2021.

Латиноамериканская компания является оператором российских дронов. По словам представителя UAV Latam, компания занимается поставками дронов, а также оказывает услуги клиентам и самостоятельно задействует технику при выполнении задач. Сейчас предприятие задействует три из четырех типов беспилотников производства Zala Aero.

«В настоящее время UAV Latam эксплуатирует БЛА Zala 421-16E, Zala 421-16EV и Zala 421-08M», — перечислил сотрудник компании.

Компания Zala Aero является одним из крупнейших российских разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Она входит в состав концерна «Калашников».