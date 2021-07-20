Россия запланировала занять 10% мирового рынка вооружений своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки», — приводит РИА «Новости» слова Шугаева.

Собеседник подчеркнул, что многие страны начали активно интересоваться беспилотниками. Россия уже ведет поставки малых разведывательных БПЛА за границу. Производители ожидают первые контракты на поставку ударных беспилотников. Шугаев напомнил, что российские инженеры сейчас разрабатывают тяжелый ударный аппарат «Альтиус», беспилотники «Сириус» и «Гром» и тяжелый реактивный БПЛА «Охотник».

Первый в России специализированный завод по серийному выпуску крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов сейчас строят в Дубне. Запуск производства наметили на ноябрь.