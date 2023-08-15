15 августа 2023, 23:50
Российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан» назвали угрозой для ВСУ
Глава офиса президента Украины Ермак признал российские дроны угрозой для ВСУ
Используемые в зоне проведения специальной военной операции беспилотники «Ланцет» и «Орлан» стали серьезной угрозой для украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Он пояснил, что с жалобами на ударный беспилотник «Ланцет» и разведывательный «Орлан» к нему обратились украинские солдаты и офицеры.
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«Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял во внимание. Вместе с наращиванием украинских ударных возможностей мы должны сделать максимум для ограничения российских», — написал Ермак.
Президент России Владимир Путин дал поручение главе Ростеха Сергею Чемезову увеличить объемы производства беспилотников «Ланцет». Он подчеркнул, что ударный дрон показал свою эффективность в боевых условиях во время уничтожения боевой техники НАТО, которую получили ВСУ.
На аргумент руководителя госкорпорации, что действующие поставки полностью покрывают потребности Минобороны, глава государства подчеркнул, что объем производства надо нарастить в любом случае.
Беспилотник «Ланцет» представляет собой барражирующий боеприпас, который атакует бронетехнику противника и уничтожает ее на месте. За счет электрического мотора он практически бесшумный, а легкие материалы сделали его маневренным. Кроме того, он недорог в производстве, но способен уничтожить военную технику, которая во много раз превышает его в размерах и цене.
Обычно «Ланцет» сопровождают беспилотники «Орлан», через которых операторы видят цель для атаки и наводят на нее ударный дрон. Его также используют для разведки и обследования обстановки для нанесения артиллерийского удара.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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