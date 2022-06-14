Российские банковские карты перестали интересовать хакеров

Карты российских банков перестали интересовать хакеров примерно с апреля 2022 года, поскольку на них ничего нельзя купить за рубежом. Таким мнением с РИА «Новости» поделился главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — заметил он.

Голованов пояснил, что «Лаборатория Касперского» ориентируется на графики киберинцидентов. По его словам, «интересно выглядит» график торговли данными карт российских банков в Сети. Количество объявлений «„продам картон“ такого-то банка» упало после начала спецоперации на Украине — 24 февраля, резко выросло несколько недель спустя, а после вновь упало и больше не поднималось.

Visa и Mastercard приостановили работу в России 10 марта. Представители платежных систем сообщили, что временно перестанут обслуживать новые карты, но уже выпущенные продолжат работать как обычно. Недоступны, однако, покупки в зарубежных интернет-магазинах и трансграничные операции. В мае министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране уже удалось создать достойную альтернативу системам Visa и Mastercard.