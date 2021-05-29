Около 10 самолетов российских авиакомпаний поменяли маршрут, чтобы не лететь над Белоруссией. Речь идет о рейсах 27 мая.

Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на свой источник. В статье уточняется, что пока неизвестно, с чем это связано. Возможно, на то были технические причины. Названия авиакомпаний не озвучили.

Официального комментария от Росавиации и самих перевозчиков пока нет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал страны, который отказались принимать самолет Ryanair после сообщения о бомбе. Это Литва, Польша и Украина, сообщило ИА Nation News.

«Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке?» — возмутился Лукашенко.

Президент республики предположил, что эти государства испугались ответственности или «кому-то все-таки очень надо было», чтобы самолет оказался в Минске. Лукашенко напомнил, что самолет летел в Вильнюс, но аэропорт отказался его принять.