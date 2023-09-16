Мир 16 сентября 2023, 01:45 Российские алмазы решили обложить санкциями Soir: Евросоюз введет санкции на алмазы из России в октябре–ноябре Unsplash

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Страны Евросоюза задумались о введении санкций на российские алмазы осенью текущего года. Об этом сообщило издание Soir.

«ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — говорится в публикации.

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Согласно новым правилам, на территории стран ЕС разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет начет действовать с 1 января 2024 года. Обработанные бриллианты подпадут под санкции позже.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Европейский союз делает все для недопущения обхода антироссийских санкций. По его словам, сейчас проходит интенсивная работа над ограничительными мерами, которые хотят ввести для российской алмазной отрасли.

Ранее Минфин Соединенных Штатов заявил, что целями расширения санкций США стали российские финансовый и энергетический сектор и оборонно-промышленный комплекс. Причиной таких мер стала спецоперация России на Украине.