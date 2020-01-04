Российские акробаты рухнули с высоты во время выступления в Амстердаме

Мужчина и женщина выступали в паре, участвуя в представлении «Всемирный рождественский цирк». Они упали с высоты одновременно, причем мужчина рухнул сверху на женщину. Продюсер представления Хенк ван дер Мейден сообщил, что российская пара показывала номер «Небесные ангелы». Они широко известны в цирковом мире тем, что выступают без страховки в виде защитной сетки снизу.

Акробатов отправили в больницу. Во время транспортировки оба находились в сознании. Травмы одного из россиян врачи охарактеризовали как тяжелые.

После случившегося представление было прервано, публику удалили из зала. Расследованием инцидента будет заниматься инспекция, работающая при Министерстве социальных дел и занятости Нидерландов, так как акробаты получили травмы при выполнении своей работы.

«Всемирный рождественский цирк» — традиционное представление, которое проводится каждый год во время рождественских и новогодних праздников. В этом сезоне оно проходит театре «Карре» трижды в день. Премьера состоялась 19 декабря 2019 года. Последнее выступление назначено на 5 января 2020 года. Этому шоу уже 35 лет. В нем участвуют представители девяти стран мира, которые показывают лучшие цирковые номера.