Российская военная полиция впервые вышла на патруль в Манбидже

«По улицам этого города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются», — приводит агентство слова Сафарова.

Сирийская армия закрепилась в Манбидже Подробнее

Он также отметил, что раньше военные полицейские из России не могли попасть в Манбидж, так как город патрулировали американские военные.

Патрулирование продлилось около трех часов. Сафаров заявил, что главная задача россиян — обеспечение безопасности населения в случае обстрелов с любой стороны.

«Это уже не первая наша задача в этой зоне — мы работаем здесь уже больше полугода, и проблем не возникало ни с кем», — пояснил офицер.

Ранее войска правительственной армии Сирии закрепились на позициях в окрестностях Манбиджа. Военных перебросили в город, чтобы не допустить новой атаки Турции.

Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Согласно официальному заявлению, основная цель этого военного мероприятия — борьба против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.