  • Российская военная полиция впервые вышла на патруль в Манбидже

    16 октября 2019, 08:39

    Андрей Иванов

    Военные полицейские России впервые провели патрулирование в сирийском городе Манбидже (провинция Алеппо). 15 октября туда вошли правительственные войска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на офицера военной полиции ВС РФ Сафара Сафарова.
    Российская военная полиция впервые вышла на патруль в Манбидже

    «По улицам этого города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются», — приводит агентство слова Сафарова.

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    Он также отметил, что раньше военные полицейские из России не могли попасть в Манбидж, так как город патрулировали американские военные.

    Патрулирование продлилось около трех часов. Сафаров заявил, что главная задача россиян — обеспечение безопасности населения в случае обстрелов с любой стороны.

    «Это уже не первая наша задача в этой зоне — мы работаем здесь уже больше полугода, и проблем не возникало ни с кем», — пояснил офицер.

    Ранее войска правительственной армии Сирии закрепились на позициях в окрестностях Манбиджа. Военных перебросили в город, чтобы не допустить новой атаки Турции.

    Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Согласно официальному заявлению, основная цель этого военного мероприятия — борьба против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

    *«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.