Российская туристка рассказала о карантине в Испании

Женщина рассказала, что жесткого контроля за населением нет. Многие гуляют на пляжах. Если полицейские останавливают граждан, то задают им несколько вопросов и отправляют домой.

В начале карантина местные жители активно закупались продуктами и средствами первой необходимости, сейчас ажиотаж спал. Россиянка отметила, что цены на товары не увеличились, а на некоторые даже понизились.

Свою деятельность продолжают стройки, парикмахерские, салоны красоты, но детские сады и школы все еще закрыты.

Общественный транспорт стал ходить реже, цены на такси увеличились в два раза. У туристов, которые остались в Испании, есть специальное разрешение на проезд до Мадрида и Барселоны.