Российская туристка рассказала о карантине в Испании
Российская туристка вместе с семьей застряла в испанском городе Марбелья из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Она рассказала Life.ru, как страна переживает этот период.
Женщина рассказала, что жесткого контроля за населением нет. Многие гуляют на пляжах. Если полицейские останавливают граждан, то задают им несколько вопросов и отправляют домой.
В начале карантина местные жители активно закупались продуктами и средствами первой необходимости, сейчас ажиотаж спал. Россиянка отметила, что цены на товары не увеличились, а на некоторые даже понизились.
Свою деятельность продолжают стройки, парикмахерские, салоны красоты, но детские сады и школы все еще закрыты.
Общественный транспорт стал ходить реже, цены на такси увеличились в два раза. У туристов, которые остались в Испании, есть специальное разрешение на проезд до Мадрида и Барселоны.