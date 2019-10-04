Российская туристка ехала на велосипеде и разбилась в Альпах
Россиянка вместе с другими туристами ехала на велосипеде по серпантину в словенских Альпах. Женщина не справилась с управлением на повороте и сорвалась с высокой скалы. Выжить спортсменке не удалось, пишет издание Delo со ссылкой на полицию.
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В момент произошедшего колонна из пяти велосипедистов проезжала в районе перевала седло Мангарта. Россиянка ехала последней по высокогорному маршруту, но на крутом повороте вылетела за пределы дороги и разбилась о скалистый склон. От полученных травм она скончалась на месте, спортсменке было всего 33 года.
Более подробной информации о личности погибшей пока не сообщается.
Перевал седло Мангарта находится на границе с Италией и возвышается на 2072 метра над уровнем моря. По перевалу проходит извилистая асфальтированная дорога.