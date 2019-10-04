Российская туристка ехала на велосипеде и разбилась в Альпах

Потепление лишит горнолыжные курорты России снега Подробнее

В момент произошедшего колонна из пяти велосипедистов проезжала в районе перевала седло Мангарта. Россиянка ехала последней по высокогорному маршруту, но на крутом повороте вылетела за пределы дороги и разбилась о скалистый склон. От полученных травм она скончалась на месте, спортсменке было всего 33 года.

Более подробной информации о личности погибшей пока не сообщается.

Перевал седло Мангарта находится на границе с Италией и возвышается на 2072 метра над уровнем моря. По перевалу проходит извилистая асфальтированная дорога.