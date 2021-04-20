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    20 апреля 2021, 12:48

    Российская «торпеда апокалипсиса» напугала американских экспертов

    Нина Петлинова

    Американское издание Popular Mechanics выпустило материал об испытаниях «торпеды апокалипсиса» «Посейдон», которые провела Россия. Эксперты из США назвали российское оружие устрашающим, хотя раньше относились к нему скептически.

    Издание отметило, что российская торпеда способна преодолевать в океане огромные расстояния. Кроме того, «Посейдон» оснащен термоядерным боезарядом, который способен создавать цунами, — с его помощью торпеда может выводить из строя прибрежные объекты, накрывая их водой.

    Американский журнал подчеркнул, что российская торпеда имеет ядерную боеголовку, мощность которой составляет 100 мегатонн. Это в два раза больше, чем у знаменитой «Царь-бомбы».

    Авторы материала подчеркнули, что раньше эксперты не раз высмеивали «Посейдон», называя торпеду блефом России. Сейчас, по их мнению, стало понятно, что «Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию». При этом они усомнились, что Россия действительно построит 30 торпед и четыре подлодки, которые нужны для их транспортировки.