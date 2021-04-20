Российская «торпеда апокалипсиса» напугала американских экспертов

Американское издание Popular Mechanics выпустило материал об испытаниях «торпеды апокалипсиса» «Посейдон», которые провела Россия. Эксперты из США назвали российское оружие устрашающим, хотя раньше относились к нему скептически.

Издание отметило, что российская торпеда способна преодолевать в океане огромные расстояния. Кроме того, «Посейдон» оснащен термоядерным боезарядом, который способен создавать цунами, — с его помощью торпеда может выводить из строя прибрежные объекты, накрывая их водой.

Американский журнал подчеркнул, что российская торпеда имеет ядерную боеголовку, мощность которой составляет 100 мегатонн. Это в два раза больше, чем у знаменитой «Царь-бомбы».

Авторы материала подчеркнули, что раньше эксперты не раз высмеивали «Посейдон», называя торпеду блефом России. Сейчас, по их мнению, стало понятно, что «Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию». При этом они усомнились, что Россия действительно построит 30 торпед и четыре подлодки, которые нужны для их транспортировки.