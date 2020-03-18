Российская студентка рассказала о жизни в Чехии во время карантина

«Мы должны ограниченно передвигаться, носить маски. У нас закрыты школы, детские сады, университеты, бары, клубы, рестораны. Запрещено собираться группами более 30 человек», — поделилась она.

Татуевская также отметила, что в магазинах паники нет, но люди покупают больше продуктов, чем обычно. Основной упор делается на бакалею. Также популярностью пользуется туалетная бумага. Карантин продлится до 15 апреля.