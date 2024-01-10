Мир 10 января 2024, 23:56 Российская сторона выразила беспокойство из-за планов Молдавии готовить солдат ВСУ МИД России выразил беспокойство из-за данных о планах подготовки ВСУ в Молдавии Unsplash

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Россия выразила послу Молдавии Лилиану Дарию обеспокоенность из-за сведений о планах содействовать в подготовке бойцов ВСУ. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО», — отметили в ведомстве.

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Дипломату указали на неприемлемость такой поддержки, которая ведет к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне Украины.

МИД России вызвал посла Молдавии Дария для заявления решительного протеста. Причиной стали недружественные шаги молдавских властей по отношению к России. В ведомстве подчеркнули, что молдавская сторона в обход международных обязательств преследует русскоязычные СМИ и допускает агрессивные высказывания в адрес РФ.