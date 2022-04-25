Российская спецоперация опередила наступление Украины всего на несколько часов, заявили в ДНР

Россия опередила наступление Украины на Донбасс всего на несколько часов. Киев давно планировал нападение. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба.

«Судя по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — сказал Авидзба.

Он добавил, что Украина не ожидала подобных действий от России. Из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления между подразделениями ВСУ были нарушены связи. Об этом говорят и пленные иностранцы, отметил Авидзба.

«Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», — сказал он.

Ранее уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что общее количество погибших в Донецкой Народной Республике за весь период украинской вооруженной агрессии достигло 6852 человек, из них 100 — дети.