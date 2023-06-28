28 июня 2023, 21:53
Российская система минирования посеяла хаос среди бойцов ВСУ — СМИ
19Fortyfive: российская система минирования «Земледелие» посеяла хаос в рядах ВСУ
Российская система дистанционного минирования «Земледелие», которую используют для установки мин в зоне проведения спецоперации, посеяла ужас и панику среди военнослужащих ВСУ, заявил обозреватель 19Fortyfive Себастьен Роблин. По его словам, эта техника представляет серьезную угрозу для украинского контрнаступления.
Журналист отметил, что украинские военные испытывают большие проблемы из-за минных полей, которые ВС России оборудуют в том числе с помощью «Земледелия». Роблин добавил, что такие препятствия способны остановить продвижение тяжелой бронированной техники.
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«Минные поля представляют собой серьезную проблему для любой наступающей силы, 70-тонный танк Leopard 2 <…> может быть обездвижен совершенно обыденными противотанковыми минами», — предупредил обозреватель.
В середине июня стало известно, что российские военные стали активно применять в зоне СВО систему минирования «Земледелие». Благодаря ее использованию удалось уничтожить некоторые образцы западной техники ВСУ, включая бронемашины Leopard 2R HMBV.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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