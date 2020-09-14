Российская школьница обвинила сотрудника турецкого отеля в изнасиловании

По данным издания, насильником оказался, предположительно, официант, который работал в ресторане при отеле. Когда девочка рассказала матери, что с ней произошло, женщина потребовала вызвать полицию. Но представители гостиницы сделать это отказались.

Тогда россиянка вместе с дочерью самостоятельно написала заявление в прокуратуру Турции, в котором рассказала о случившемся и бездействии руководства отеля. Подозреваемого в изнасиловании суд взял под стражу.

Российский консул в Анталье Иван Степанов направил петицию в Министерство культуры и туризма Турции, а также в Средиземноморский союз отельеров.

«Такое поведение менеджеров отелей, которые хотят скрыть отвратительный инцидент и игнорировать высокие стандарты турецкого гостиничного менеджмента, недопустимо. Мы требуем, чтобы были приняты все необходимые меры», — говорится в сообщении.

В самом отеле факт изнасилования школьницы отрицают. Руководитель гостиницы Фатма Доган в беседе с журналистом газеты рассказал, что обвиняемый работает в гостинице уже четыре года. Он стал свидетелем, как школьница целовалась с другим постояльцем.

«Девушка остановила нашего официанта, проходившего перед ее комнатой, и сказала: „Не говори моей маме“. Претензия возникла после этого диалога», — заявил руководитель отеля.

Турция наряду с Великобританией и Танзанией вошла в первую тройку стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Но во время отдыха туристам стоит быть аккуратнее. Официальная Анкара ввела на всей территории страны масочный режим из-за резкого роста новых случаев коронавирусной инфекции. Носить средство защиты нужно на улицах, в помещениях и даже в транспорте. Исключение сделано только для туристов, которые отдыхают на территориях отелей и не выезжают на экскурсии.