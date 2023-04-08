Мир 08 апреля 2023, 18:44 Российская разведка получит опасную для ВСУ информацию из-за утечки из Пентагона — СМИ War Zone: разведка РФ получает опасную для ВСУ информацию из-за утечки из Пентагона Freepik

Читать 360tv в

Российская разведка может получить немало опасной для ВСУ информации благодаря утечке данных из Пентагона. На это указало издание The War Zone.

Журналисты отметили, что полученные материалы помогут аналитикам получить подробное представление о планах ВСУ.

Реклама

Бывший высокопоставленный офицер спецназа США (его имя в тексте не указано), знакомый с множеством подобных материалов, сообщил СМИ, что утекшие в Сеть документы выглядят как подлинные.

«Реальный вопрос в том, что выходит из Пентагона? У кого есть доступ [к закрытой информации]?» — задался вопросом собеседник издания.

Накануне стало известно об утечке документов о состоянии украинской армии и планах по усилению ВСУ с помощью Соединенных Штатов и НАТО. Сегодня СМИ написали, что в соцсетях распространилась новая «порция» секретных материалов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке. В целом в Сеть могли попасть более 100 документов.