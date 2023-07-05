Мир 05 июля 2023, 19:37 Российская разведка перехватила передаваемые на Украину данные США Newsweek: разведке России попадают все данные, которыми США делятся с Украиной РИА «Новости»

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Российская разведка получает практически все данные, которыми Соединенные Штаты делятся с Украиной. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По мнению американских экспертов, российские разведчики ведут очень активную деятельность на Украине.

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«Предполагается, что почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки», — указали в материале.

Авторы статьи утверждают, что деятельность российских разведслужб охватывает не только Украину, но и другие восточноевропейские страны, в особенности граничащие с зоной конфликта.

Также американское издание сообщало, что сотрудников Центрального разведывательного управления США привлекли к активному участию в конфликте на Украине. Представителей ЦРУ задействовали на объектах управления, что не нарушает обещаний Вашингтона о неучастии военнослужащих США в конфликте напрямую.

Глава ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудили планы по возвращению киевскому режиму территорий и проведению переговоров с российской стороной в течение 2023 года.