05 июля 2023, 19:37
Российская разведка перехватила передаваемые на Украину данные США
Newsweek: разведке России попадают все данные, которыми США делятся с Украиной
Российская разведка получает практически все данные, которыми Соединенные Штаты делятся с Украиной. Об этом сообщил журнал Newsweek.
По мнению американских экспертов, российские разведчики ведут очень активную деятельность на Украине.
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«Предполагается, что почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки», — указали в материале.
Авторы статьи утверждают, что деятельность российских разведслужб охватывает не только Украину, но и другие восточноевропейские страны, в особенности граничащие с зоной конфликта.
Также американское издание сообщало, что сотрудников Центрального разведывательного управления США привлекли к активному участию в конфликте на Украине. Представителей ЦРУ задействовали на объектах управления, что не нарушает обещаний Вашингтона о неучастии военнослужащих США в конфликте напрямую.
Глава ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудили планы по возвращению киевскому режиму территорий и проведению переговоров с российской стороной в течение 2023 года.
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