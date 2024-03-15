Мир 15 марта 2024, 13:08 Российская разведка отреагировала на заявление Макрона о войсках НАТО Глава СВР Нарышкин назвал мечтами слова Макрона о вводе войск на Украину РИА «Новости»

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Властям Франции следует почитать произведения Константина Паустовского, чтобы избавиться от фантазий об отправке войск НАТО на Украину. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об этом круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны, сообщили «Известия».

«Так, знаете и хочется посоветовать [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [главе МИД Франции Стефану] Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний», — сказал он.

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Нарышкин процитировал высказывание советского писателя о французском военном присутствии в Европе.

Глава разведки прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что на Западе обсудили возможный ввод войск на Украину. Страны не пришли к консенсусу, но политик допустил отправку военных в будущем. Президента раскритиковали во Франции, его позицию не поддержали в Германии, Польше и Чехии.