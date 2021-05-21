Российская ракета «Острота» напугала британцев

Британские пользователи прокомментировали новую информацию о российской гиперзвуковой ракете «Острота». Дискуссия развязалась на сайте местного издания Daily Mail. Люди признались, что их испугала разработка.

В статье рассказали о новых военных разработках России. В частности, внимание журналистов привлекла «сверхсекретная» ракета для прорыва любой современной системы противоракетной обороны. Новая ракета не относится к числу ядерных. Она даст возможность российской армии атаковать защищенные цели противника. Новую ракету невозможно будет отразить какими-либо доступными способами.

Пользователей сайта напугала новая российская разработка.

«Россия видит здесь свой шанс. Если Москва и Пекин объединят усилия — нам конец!» — заявил пользователем под ником Truthsleuth.

Некоторые британцы пошутили по поводу своих ракет. Пользователь под ником SmartyS заявил, что подобные меры России вполне оправданы.

«А что им еще делать, когда НАТО буквально окружило Россию со всех сторон и расположило войска прямо у ее границ», — написал он.

Некоторые пользователи усомнились в том, что ракету невозможно остановить. Glunx предположил, что «Остроту» можно обезвредить с помощью лазеров.

«Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией», — отметил AddictedToKylie.