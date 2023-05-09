Мир 09 мая 2023, 20:02 Российская ПВО снизила эффективность «передовых» американских HIMARS MWM: Россия смогла снизить эффективность применяемых ВСУ HIMARS РИА «Новости»

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Военные эксперты США не могут понять, как Россия смогла подавить ракетные комплексы HIMARS, которые ВСУ получили от Соединенных Штатов. Вооружение считали передовым, сообщило издание Military Watch Magazine.

По данным MWM, HIMARS, которые украинские военные используют очень широко, начали показывать все меньшую эффективность с точки зрения точности. Об этом говорит успешная работа российской противовоздушной обороны.

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«Российские средства ПВО стали все чаще сбивать их», — констатировали авторы материала.

На фоне этого они задались вопросом, как же ВС России смогли настолько снизить эффективность американских установок.

Также издание обратило внимание, что в случае полномасштабного конфликта HIMARS и аналогичное вооружение станут еще более уязвимыми, потому что удары будут наносить по спутникам США, которые координируют пуски. От таких действий Россия воздерживается, хотя и наращивает свои противоспутниковые боевые возможности, заключили журналисты.