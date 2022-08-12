Самолет ВВС Великобритании P-8 Poseidon якобы обнаружил у берегов Норвегии российскую атомную подводную лодку, сообщила газета Daily Express. Военные заставили субмарину подняться на поверхность, добавили авторы материала. Официального подтверждения этому нет.

Источник издания уточнил, что речь идет об атомной подлодке проекта 941 «Акула». По его словам, некоторое время российская АПЛ и корабли НАТО находились в надводном положении. «Мы слышали радиоболтовню между кораблями и самолетом, и определенно были британские акценты», — рассказал неназванный очевидец.

Недавно Военно-морскому флоту России передали субмарину «Белгород» — судно назвали самым большим в мире. По мнению журналиста CNN Брэда Лендона, подлодку могут сделать носителем ядерного оружия, оснастив торпедами «Посейдон». Если российские военные действительно сделают это, в мире может начаться новая холодная война, резюмировал американский журналист.