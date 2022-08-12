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    12 августа 2022, 13:30

    Российская подлодка всплыла у берегов Норвегии после обнаружения силами НАТО — СМИ

    Express: военные НАТО заставили всплыть российскую подлодку у берегов Норвегии

    Антон Ишбульдин

    Самолет ВВС Великобритании P-8 Poseidon якобы обнаружил у берегов Норвегии российскую атомную подводную лодку, сообщила газета Daily Express. Военные заставили субмарину подняться на поверхность, добавили авторы материала. Официального подтверждения этому нет.

    Российская подлодка всплыла у берегов Норвегии после обнаружения силами НАТО — СМИ

    Источник издания уточнил, что речь идет об атомной подлодке проекта 941 «Акула». По его словам, некоторое время российская АПЛ и корабли НАТО находились в надводном положении. «Мы слышали радиоболтовню между кораблями и самолетом, и определенно были британские акценты», — рассказал неназванный очевидец.

    Недавно Военно-морскому флоту России передали субмарину «Белгород» — судно назвали самым большим в мире. По мнению журналиста CNN Брэда Лендона, подлодку могут сделать носителем ядерного оружия, оснастив торпедами «Посейдон». Если российские военные действительно сделают это, в мире может начаться новая холодная война, резюмировал американский журналист.