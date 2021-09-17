Российская пенсионерка умерла во время отдыха на Кипре

Пожилая туристка из России умерла на пляже кипрского города Ларнака. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции островного государства, погибшей был 81 год.

По данным правоохранителей, женщина потеряла сознание, когда выходила из моря.

Потерявшую сознание пенсионерку в воде обнаружили отдыхающие в 300 метрах от вышки спасателей.

Специалисты вытащили ее на берег и оказали первую помощь с использованием дефибриллятора. Прибывшие на место медики забрали россиянку в больницу, но довезти ее не успели. В лечебном учреждении врачи констатировали смерть туристки.

Полиция заявила, что в ближайшее время назначит проведение патологоанатомического исследования.