Российская пенсионерка погибла в Турции при загадочных обстоятельствах

Российская туристка погибла на одном из курортов турецкой Аланьи. Обстоятельства ее смерти пока не удалось установить.

Об этом сообщило местное издание Turizm Ajansi.

Оно уточнило, что российской туристке стало плохо на пляже курортного городка Тюрклер-Махаллеси. 74-летняя пенсионерка потеряла сознание, когда находилась в воде. Ее вытащили на берег спасатели, которые вызвали медиков. Врачи госпитализировали россиянку в клинику, однако не смогли ей помочь — вскоре она скончалась.

По какой причине умерла пенсионерка пока не известно. Сейчас врачи проверяют, связана ли ее гибель с заражением коронавирусной инфекцией.