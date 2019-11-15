Российская модель вышла замуж за бразильского футболиста

Дорожко выложила в соцсети свадебные снимки. На одной из фотографий молодожены брызгают во все стороны шампанским и смеются, на второй Адриану держит модель на руках. А на других кадрах пара сидит дома на лестнице с двумя четвероногими питомцами.

«Можете нас поздравить», — написала Дорожко.

Поклонники так и сделали — оставили множество теплых слов. «Урааааааааа! Очень рад за вас обоих!», «Совет да любовь», «Ты очень красивая принцесса, поздравляю», — писали они.

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Адриану тоже выложил в своем аккаунте фотографии с праздничной церемонии.

«Сегодня был очень важный день, мечта сбылась! Я люблю тебя @dorozhko💍», — признался в чувствах футболист.