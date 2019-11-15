  • Российская модель вышла замуж за бразильского футболиста

    15 ноября 2019, 14:11

    Алена Макаренко

    Российская модель Екатерина Дорожко вышла замуж за нападающего бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиза Адриану. Радостной новостью девушка поделилась в Instagram, сообщил сайт «Дни.ру».

    Дорожко выложила в соцсети свадебные снимки. На одной из фотографий молодожены брызгают во все стороны шампанским и смеются, на второй Адриану держит модель на руках. А на других кадрах пара сидит дома на лестнице с двумя четвероногими питомцами.

    «Можете нас поздравить», — написала Дорожко.

    Поклонники так и сделали — оставили множество теплых слов. «Урааааааааа! Очень рад за вас обоих!», «Совет да любовь», «Ты очень красивая принцесса, поздравляю», — писали они.

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    Адриану тоже выложил в своем аккаунте фотографии с праздничной церемонии.

    «Сегодня был очень важный день, мечта сбылась! Я люблю тебя @dorozhko💍», — признался в чувствах футболист.