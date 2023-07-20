Мир 20 июля 2023, 12:57 Российская миссия покинула СКЦ зерновой сделки в Стамбуле Milliyet: российская делегация покинула СКЦ в Стамбуле после прекращения зерновой сделки РИА «Новости»

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Российская делегация вышла из Совместного координационного центра в Стамбуле и отозвала гражданских и военных сотрудников, отвечавших за работу гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщило издание Milliyet.

В пресс-службе военного ведомства страны заявили, что сохранили контакты с профильными ведомствами участников сделки для обсуждения ее восстановления. Отдельно в Минобороны Турции отметили, что альтернативы зерновому коридору нет.

Участие России в зерновой сделки прекратилось в минувший вторник, 18 июля. В Министерстве иностранных дел заявили, что решение о выходе из соглашения приняли после невыполнения ООН взятых обязательств.

В ведомстве подчеркнули, что международной организации помешали страны Запада, саботировавшие все попытки России вернуться на мировой продовольственный рынок.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть восстановление зерновой сделки, если все ранее выставленные требования выполнят.

Он подчеркнул, что речь идет о подключению к системе SWIFT Россельхозбанка, решении вопросов со страхованием сухогрузов, восстановление логистики, доступе российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Российский лидер добавил, что просто обещаний по выполнению этих требований недостаточно, а нужны подтвержденные факты.