Российская лжемиллионерша Сорокина вышла из американской тюрьмы. Теперь о ее жизни снимут сериал

Из американской тюрьмы на свободу вышла уроженка РФ Анна Сорокина. Она также известна как Анна Делви — женщина несколько лет в Нью-Йорке притворялась богатой наследницей из Германии и обманула банки и дорогие отели более чем на 200 тысяч долларов. Сейчас она пишет мемуары и собирается создать сериал о своей жизни.

Об этом сообщил BBC News. По данным издания, после освобождения россиянке грозит депортация в Германию. По информации СМИ, Сорокина родилась в России с семье дальнобойщика, а затем вместе с родителями переехала сперва в Германию, потом — в США.

Женщина начала вращаться в высших кругах Нью-Йорка, выдавая себя за богатую наследницу из Германии Анну Делви с активами в 60 миллионов долларов. Сорокина жила в дорогих отелях, путешествовала на частном самолете, посещала модные тусовки и не скупилась на чаевые. При этом она тратила деньги, полученные в кредит по поддельным чекам, или средства, которые одалживала у друзей среди элиты Нью-Йорка.

Мошенницу арестовали в 2017 году. Весной 2019 года ее признали виновной и приговорили к тюремному заключению от четырех до 12 лет тюрьмы, штрафу в 24 тысячи долларов, а также обязали возместить ущерб в размере 199 тысяч долларов. На слушании о досрочном освобождении Сорокина заявила, что сожалеет о своих поступках и извинилась.