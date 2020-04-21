Российская экономика восстановится в 2021 году

Базовый сценарий для российской экономики в условиях пандемии коронавируса предполагает снижение ВВП на 4-4,5% с восстановлением до роста на 2-3% в 2021 году. Пессимистичный предусматривает падение до 7,5% и восстановление только в 2022 году.

Об этом сказано в макроэкономическом прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в распоряжение ТАСС.

В рамках базового сценария агентство предсказало мировой экономике падение на 2,6% с ростом на 3,6% в 2021 году при средней цене на баррель нефти в 35 долларов. Пессимистический сценарий предполагает снижение ВВП на 3,8% в 2020 году и восстановление на 0,8% в 2021 году.

Базовый сценарий основан на периодическом характере карантинных ограничений и их полном снятии в случае появления лекарства, или вакцинирования большей части населения.

Восстановление российской экономики, по мнению экспертов АКРА, зависит от способности банковской системы закрыть разрывы ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях. Решающую роль также сыграет готовность государства увеличивать поддержку потребительского спроса. В агентстве считают, что для поддержки уязвимых отраслей следует выделить не менее 0,6-0,7% ВВП.

Крупнейший мировой экономический кризис со времен окончания Второй мировой войны предсказал из-за пандемии коронавируса глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.