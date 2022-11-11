Мир 11 ноября 2022, 04:47 Российская экономика перестала быть рыночной для Минторга США Минторг США признал экономику России нерыночной из-за роста влияния властей Pinterest

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Американские власти решили снять с российской экономики статус рыночной. Об этом заявило министерство торговли США.

«Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение», — объяснили в ведомстве.

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Минторг также планирует разрешить Вашингтону «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении Москвы. Также чиновники ожидают снижения давления на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций». Статус страны с рыночной экономикой Россия получила от США в апреле в 2002 году.

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«Министерство торговли считает, что Россия должна быть переклассифицирована в страну с нерыночной экономики для целей закона США об антидемпинговых пошлинах», — омечено в документе.