Российская девочка утонула в турецком отеле

Шестилетняя девочка утонула в бассейне отеля, расположенного в турецкой Аланье. По данным посольства РФ в Анкаре, ее доставили в ближайшую больницу, но спасти ребенка не удалось.

Тело погибшей после купания в Турции девочки доставили в Петербург Подробнее

Пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова рассказала РИА «Новости», что трагедия произошла в отеле отеле Maya World Beach, расположенном в курортной зоне Окурджалар.

«Третьего сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения. <…> Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось», — сообщила Касимова.

Она добавила, что генконсульство в Анталье в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента.

Касимова сообщила, что городские власти направили официальный запрос с требованием о тщательном расследовании случаев гибели российских туристов и привлечении к ответственности виновных.

Тетя погибшей ранее рассказала СМИ, что девочка упала с горки, ударилась головой и захлебнулась.

18 августа в отеле Бодрума затянуло в трубу бассейна руку 12-летней российской девочки. В Турцию из Санкт-Петербурга вылетели врачи. Но через десять дней ребенок скончался в больнице города Денизли.