Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

Российская делегация прибыла в Женеву, где проведет переговоры с коллегами из США по гарантиям безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

Российскую делегацию представит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую сторону возглавляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Основной повесткой встречи станут предложенные ранее Россией проекты договоров о совместной безопасности.

Отмечается, что основной раунд переговоров запланирован на 10 января, но первые контакты между сторонами пройдут уже вечером 9 января.

Ранее Рябков заявил, что представители Вашингтона вместо взаимного диалога предлагают России лишь сделать односторонние уступки. По мнению дипломата, это не способствует достижению договоренности.

Переговоры между Россией и США пройдут 10 января в Женеве, а 12 января состоятся переговоры между Советом России и НАТО в Брюсселе.