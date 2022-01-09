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    09 января 2022, 13:59

    Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

    ТАСС: Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

    Максим Зинкин

    Российская делегация прибыла в Женеву, где проведет переговоры с коллегами из США по гарантиям безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

    Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

    Российскую делегацию представит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую сторону возглавляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Основной повесткой встречи станут предложенные ранее Россией проекты договоров о совместной безопасности.

    Отмечается, что основной раунд переговоров запланирован на 10 января, но первые контакты между сторонами пройдут уже вечером 9 января.

    Ранее Рябков заявил, что представители Вашингтона вместо взаимного диалога предлагают России лишь сделать односторонние уступки. По мнению дипломата, это не способствует достижению договоренности.

    Переговоры между Россией и США пройдут 10 января в Женеве, а 12 января состоятся переговоры между Советом России и НАТО в Брюсселе.