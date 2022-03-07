Российская делегация вылетела на третий раунд переговоров с Украиной

Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Россия и Украина провели первые переговоры в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем, 3 марта, делегации встретились в Беловежской Пуще. Как отметила газета «Известия», по итогам первых двух раундов стороны достигли понимания по ряду важных вопросов, в том числе по гуманитарным коридорам для вывода мирных жителей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что условия, выдвигаемые на переговорах, якобы договорились не разглашать публично до согласования общих позиций. Подоляк заявил, что это необходимо во избежание общественного давления.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что власти Незалежной якобы делают все необходимое для того, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, писало РИА ФАН.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что с 10:00 понедельника действует режим тишины, организованы шесть гуманитарных конвоев в Мариуполе, Киеве, Харькове и Сумах, передавала «Газета.ru».