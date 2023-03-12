Мир 12 марта 2023, 23:01 Российская делегация вернула из Сирии 56 детей-сирот Минобороны: делегация во главе со Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот Unsplash

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Официальная делегация во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой вернула из лагерей беженцев в Сирии 56 российских детей-сирот. Об этом сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Официальной российской делегацией во главе с уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей-сирот, родители которых являлись гражданами РФ», — заявил Гуринов.

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Пресс-служба Львовой-Беловой сообщила, что возраст детей — от трех до 17 лет. Это самая большая группа за историю гуманитарной миссии. Из вывезенных детей 49 находились в лагерях беженцев в Заевфратье, семь — в приюте Дамаска.

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В Россию делегация с детьми вернулась на самолете ВКС РФ. Детей в полете осмотрели врачи, по прилете их направят в социально-реабилитационный центр. В Дамаске Мария Львова-Белова находилась с рабочим визитом с 10 по 12 марта.