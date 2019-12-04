Российская делегация снова осталась без виз США

Члены делегации Федерального казначейства России и глава одного из департаментов МИД не получили визы от американских властей. Дипломаты полагают, что США последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц на территорию страны.

Делегация казначейства, уточнило посольство РФ в Вашингтоне в Facebook, должна была посетить в столице Соединенных Штатов Конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии. Она состоялась 3 декабря.

В Нью-Йорк 28–29 ноября не попал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Он собирался на Молодежный форум.

«Вызывает озабоченность нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами», — заметили в дипмиссии.

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В посольстве подчеркнули, что заявления американского посольства в Москве о «нехватке консульских сотрудников» не соответствуют действительности. Ими нельзя оправдать длительные сроки оформления виз США для россиян.

«Официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — обратили внимание дипломаты.

Кроме того, американцы до сих пор перекладывают вину за развязывание «визовой войны» на Россию. Оснований для этого, уверили в посольстве РФ в Вашингтоне, не было и нет.

На нынешнюю сессию Генассамблеи ООН американские визы не получили 18 российских дипломатов. Россияне не смогли принять участие в том числе и в работе Первого и Шестого комитетов организации, которые занимаются разоружением и правовыми вопросами соответственно.