  • Российская делегация снова осталась без виз США

    04 декабря 2019, 05:59

    Александра Ломейко

    Члены делегации Федерального казначейства России и глава одного из департаментов МИД не получили визы от американских властей. Дипломаты полагают, что США последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц на территорию страны.
    Российская делегация снова осталась без виз США

    Делегация казначейства, уточнило посольство РФ в Вашингтоне в Facebook, должна была посетить в столице Соединенных Штатов Конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии. Она состоялась 3 декабря.

    В Нью-Йорк 28–29 ноября не попал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Он собирался на Молодежный форум.

    «Вызывает озабоченность нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами», — заметили в дипмиссии.

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    В посольстве подчеркнули, что заявления американского посольства в Москве о «нехватке консульских сотрудников» не соответствуют действительности. Ими нельзя оправдать длительные сроки оформления виз США для россиян.

    «Официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — обратили внимание дипломаты.

    Кроме того, американцы до сих пор перекладывают вину за развязывание «визовой войны» на Россию. Оснований для этого, уверили в посольстве РФ в Вашингтоне, не было и нет.

    На нынешнюю сессию Генассамблеи ООН американские визы не получили 18 российских дипломатов. Россияне не смогли принять участие в том числе и в работе Первого и Шестого комитетов организации, которые занимаются разоружением и правовыми вопросами соответственно.