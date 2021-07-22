Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности

Российская делегация покинет Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ в том случае, если Украина продолжит придерживаться «лживой риторики». Об этом заявил руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

По его словам, необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах используются представителями Украины на ФСОБ как «ширма» для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих.

После завершения контрольных проверок, как отметил дипломат, российские войска вернулись в места постоянной дислокации.

«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», — привело РИА «Новости» слова Гаврилова.

Россия, как напомнил дипломат, осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса», а также выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском на основе соблюдения Минских договоренностей «во всей их полноте и последовательности».

Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста против включения в повестку резолюций с оценками действий России и Белоруссии. В повестку включили антироссийское заявление, авторами которого стали члены делегации из Украины. Таким образом, резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев.